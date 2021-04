Indice Rt nazionale scende a 0,81: quali regioni in Italia vanno verso la zona gialla Covid



Nel nuovo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità l’indice Rt in Italia subisce un ulteriore calo. La scorsa settimana era a 0.85. Molte regioni in attesa delle ordinanze per passare in zona gialla e quindi a regole meno rigide.

