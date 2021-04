Infermiera no vax positiva al Covid all’hospice di San Vito al Tagliamento, 7 contagiati e un morto



Sono sette le persone positive al Covid individuate all’interno della struttura per anziani di San Vito al Tagliamento, in Friuli, dove nelle scorse settimane un’infermiera no vax era risultata positiva al tampone. Due i pazienti ricoverati in ospedale, uno dei quali è morto. L’hospice di San Vito è una struttura che accoglie malati terminali di tumore.

