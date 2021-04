Infortunio per Giulia Salemi, si è fratturata un dito al GF Vip ma l’ha scoperto solo ora



Piccolo infortunio per Giulia Salemi, che ha riportato una frattura all’alluce. La caduta, in realtà, risale a novembre 2020, quando l’influencer e conduttrice fece ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e poco dopo scivolò in piscina. Giulia si è accorta del danno a quasi 6 mesi di distanza.

