Isole Covid-free in Italia: il piano di Garavaglia per rilanciare il turismo come in Grecia



Il governo prepara un piano per garantire isole Covid-free sul modello della Grecia e rilanciare dunque il turismo. Il ministro Garavaglia: “La Grecia ha tante isole e per quello si sta muovendo in quella direzione, noi potremmo farlo. Il punto è creare meccanismi per cui sia semplice circolare”.

