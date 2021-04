Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati, adesso c’è l’annuncio ufficiale



Adesso è ufficiale: la relazione tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez è finita. Lo annunciano entrambi in una nota condivisa. “Siamo come migliori amici, continueremo a sostenerci a vicenda”, fanno sapere la popstar e il suo ex compagno. Insieme dal 2017, le voci di crisi si rincorrevano da tempo.

