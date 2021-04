John Travolta ricorda il figlio morto Jett nel giorno del suo compleanno



John Travolta ricorda il figlio Jett nel giorno del suo compleanno. Il primogenitore dell’attore è morto a soli 16 anni nel 2009 in seguito ad una forte crisi epilettica. Soffriva di autismo e della sindrome di Kawasaki, oggi avrebbe compiuto 29 anni. Una data difficile da ricordare per il divo di Hollywood che quest’anno per la prima volta si trova ad affrontare la ricorrenza senza la moglie Kelly Preston, morta lo scorso agosto per un cancro al seno.

