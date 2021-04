Johnson&Johnson come AstraZeneca, verso ok ai soli over 60: il problema delle dosi per i giovani



Secondo indiscrezioni il vaccino Johnson&Johnson potrebbe essere riservato esclusivamente agli over 60, così come è accaduto la scorsa settimana con il farmaco sviluppato da AstraZeneca: ciò potrebbe creare non pochi problemi nei prossimi mesi all’immunizzazione dei soggetti più giovani, destinatari dei vaccini a mRna Pfizer e Moderna.

