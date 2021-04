Kabir Bedi disperato per crisi Covid in India: “Ogni giorno muore gente che conosco, grazie Italia”



L’attore indiano, celebre per Sandokan, esprime il suo dolore per l’escalation di contagi e decessi che sta vivendo l’India a causa della pandemia, ringraziando Mario Draghi per l’aiuto dall’Italia: “Il mio cuore sanguina, è straziante. L’India sta soffrendo la peggiore crisi sanitaria della storia, aiutateci”.

