Karina Cascella: “Ho conosciuto Valentina Persia ed è una iena, mi dà solo il voltastomaco”



Giudizio durissimo di Karina Cascella su Valentina Persia, naufraga dell’Isola dei famosi 2021. Le due donne si sarebbero conosciute in occasione di una registrazione di Caduta Libera. E adesso che la comica è protagonista di un reality, l’opinionista la attacca: “L’ho conosciuta ed è una iena. Pensa di far ridere? A me ha dato solo il voltastomaco”.

