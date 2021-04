Kim Kardashian e Kanye West avranno la custodia congiunta dei loro quattro figli



In attesa di ufficializzare il divorzio, richiesto dalla signora West dopo sei anni e mezzo di matrimonio con il rapper, il tribunale di Los Angeles ha stabilito che nessuno dei due necessita il sostegno economico dell’altro e che la coppia ha raggiunto un accordo per la custodia congiunta dei loro quattro figli. Secondo fonti americane, i Kardashian – West sono in buoni rapporti e concordano sul fatto che il loro matrimonio non possa proseguire per differenze inconciliabili.

