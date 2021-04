La banca che dice stop al contante e chiude bancomat e casse automatiche



La scelta di chiudere tutti i bancomat e le casse automatiche è sicuramente una decisione destinata far discutere anche per un istituto di credito nato come banca digitale. Stiamo parlando di Ing (Conto Arancio) che ha appena annunciato alla sua clientela che chiuderà tutti i suoi sportelli atm e le casse automatiche sul territorio italiano a partire dal prossimo luglio.

