La classifica dei segni fortunati della settimana dal 19 al 25 aprile 2021: Toro e Capricorno tornano alla ribalta



La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 aprile 2021, vede i segni di terra decisamente in rimonta. Da qualche giorno infatti Venere si trova nel segno del Toro e anche il Sole e Mercurio… Come dire che la dolcezza, la semplicità e persino l’immediatezza senza paranoie alleggeriranno questi tre segno zodiacali!

Continua a leggere



La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 aprile 2021, vede i segni di terra decisamente in rimonta. Da qualche giorno infatti Venere si trova nel segno del Toro e anche il Sole e Mercurio… Come dire che la dolcezza, la semplicità e persino l’immediatezza senza paranoie alleggeriranno questi tre segno zodiacali!

Continua a leggere

Continua a leggere