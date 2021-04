La favola di Aziz, dalle botte nei centri di detenzione in Libia al Palermo Calcio: “Grazie Italia”



Aziz Toure ha lasciato la Costa d’Avorio a 13 anni, ha attraversato il deserto ed è stato per otto mesi nei centri di detenzione libici. È arrivato in Italia nel 2017 per realizzare il suo sogno nel cassetto: diventare un calciatore professionista. Oggi gioca nel Palermo ma il suo sogno resta quello di giocare nelle gradi competizioni europee.

