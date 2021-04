La lettera di Sara: “Scuola è un incubo, ci torturano in Dad. Ora ho paura di tornare in presenza”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Sara: “La scuola ormai è diventata un incubo. È una settimana che la notte non dormo e mi vengono attacchi di panico. Ci torturano con ore e ore in Dad, non rispettano gli orari e ci danno una marea di compiti. Ho paura di tornare a scuola, di non essere promossa per cose ingiuste”.

