La pantera nera era un serval africano: svelato il mistero dell’animale selvatico in Puglia



L’animale selvatico è stato individuato attraverso alcuni droni nelle campagne baresi ma non si tratterebbe di una pantera bensì di un esemplare di serval africano. Si tratta di una specie diffusa nei paesi subsahariani ma comunque in pericolo e per questo protetta. Si tratta di un esemplare femmina e per di più con cuccioli.

