La Regina Elisabetta compie 95 anni: le faranno visita i figli e le nuore

Il 21 aprile la Regina Elisabetta compie 95 anni e per lei nessun festeggiamento. Dopo oltre 73 anni di matrimonio la sovrana è in lutto per la morte del principe consorte, lo scorso 9 aprile. Domani visite contingentate dei figli e delle nuore, ma Kate avrà un ruolo più distanziato perché non ancora vaccinata.

