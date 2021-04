La Regina Elisabetta: “La morte di Filippo è un vuoto enorme”, ma non abdicherà



La Regina Elisabetta commenta a corte la perdita del Principe Filippo: “È un vuoto enorme”. I tabloid assicurano sulla tenuta della Corona: “Non abdicherà, la Regina è in ottime condizioni di salute e con un po’ di fortuna sarà in grado di continuare a essere la nostra sovrana per quanto le sarà possibile”.

