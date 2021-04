La Regina Elisabetta non festeggerà il suo 95esimo compleanno per la morte del Principe Filippo



La Regina Elisabetta non festeggerà il suo 95esimo compleanno, che cade il prossimo 21 aprile, come da usanza della famiglia inglese. La sovrana, in seguito alla scomparsa del Principe Filippo, ha annullato anche la consueta foto prevista ogni anno. Intanto, come annunciato già lo scorso marzo, per il secondo anno consecutivo non ci saranno le celebrazioni pubbliche del Trooping The Colour, previste per giugno.

