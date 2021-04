La solidarietà di Fedez a Malika: “Il rifiuto di una figlia è contronatura”



Continua a far discutere la vicenda di Malika Chalhy, la ragazza 22enne di Firenze che ha denunciato i suoi genitori per le minacce di morte subite dopo aver confessato loro di essere lesbica. Sulla vicenda interviene Fedez, che le mostra appoggio e solidarietà: “Non possono nemmeno immaginare cosa significhi sentirsi dire certe cose da un genitore […] Il mondo non è tutto così, là fuori non è tutto una merda”.

Continua a leggere



Continua a far discutere la vicenda di Malika Chalhy, la ragazza 22enne di Firenze che ha denunciato i suoi genitori per le minacce di morte subite dopo aver confessato loro di essere lesbica. Sulla vicenda interviene Fedez, che le mostra appoggio e solidarietà: “Non possono nemmeno immaginare cosa significhi sentirsi dire certe cose da un genitore […] Il mondo non è tutto così, là fuori non è tutto una merda”.

Continua a leggere

Continua a leggere