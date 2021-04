La sorella di Benno Neumair: “Ho visto papà, la sua pelle rosicchiata da più di 100 giorni di tempesta”



La lettera di Madé, la sorella del giovane personal trainer in carcere per aver ucciso i genitori: “Non si è mai preparati a capire un omicidio, come si può essere uccisi da un figlio?”. Ieri il ritrovamento del corpo del padre, Peter Neumair, nelle acque dell’Adige: ““er mio fratello è un sollievo che una delle sue menzogne per una volta è vera”.

