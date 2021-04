Lascia per sei mesi il cadavere della madre nel letto, assolto: “Non è riuscito a elaborare lutto”



Davide De Rosas, 43enne di Olbia, era accusato di abbandono di persona non autosufficiente e occultamento di cadavere, ma l’uomo non aveva elaborato il lutto dell’amata genitrice, la 67enne, Maria Antonia Sanna, con la quale aveva sempre vissuto. Non nascose il corpo, semplicemente continuò a vivere come se la mamma non fosse morta.

