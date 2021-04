Latitante attirato con un trucco e arrestato, in casa sua scoperto secondo latitante



Doppio arresto di due italiani latitanti in Cambogia. Il primo è stato attirato con uno stratagemma della polizia locale all’ufficio immigrazione e quindi arrestato. Poco dopo, durante la perquisizione a sorpresa in casa sua, gli agenti hanno scovato anche un altro latitante. Entrambi sono ora in attesa dell’estradizione.

