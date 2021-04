Latte per neonati scaduto da oltre 5 mesi in vendita a Cuneo: multa da 100mila euro



In seguito a una segnalazione, i carabinieri del Nucleo investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Cuneo hanno controllato un ipermercato della città scoprendo più di 600 confezioni di prodotti scaduti. Nel reparto per neonati e bambini erano in vendita numerose confezioni di latte per neonati di varie marche, alcune scadute da oltre 5 mesi.

