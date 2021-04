Laura Torrisi di nuovo in ospedale: “Altre cicatrici e poi torno solo con grandi sorrisi”



Laura Torrisi è tornata in ospedale, a distanza di tre mesi dall’intervento a cui si è dovuta sottoporre all’inizio di quest’anno, l’attrice toscana ha avuto bisogno di nuovi controlli, come spiega in un post pubblicato su Instagram. Da anni combatte contro l’endometriosi, dimostrando un’incredibile forza d’animo che le consente di affrontare ogni circostanza: “Un po’ di recupero non mi dispiacerebbe, ma dopo solo sorrisoni” scrive accanto alla foto che la ritrae in ospedale.

Continua a leggere



Laura Torrisi è tornata in ospedale, a distanza di tre mesi dall’intervento a cui si è dovuta sottoporre all’inizio di quest’anno, l’attrice toscana ha avuto bisogno di nuovi controlli, come spiega in un post pubblicato su Instagram. Da anni combatte contro l’endometriosi, dimostrando un’incredibile forza d’animo che le consente di affrontare ogni circostanza: “Un po’ di recupero non mi dispiacerebbe, ma dopo solo sorrisoni” scrive accanto alla foto che la ritrae in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere