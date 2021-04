L’avvocato che sfida big pharma spiega come lo Stato può espropriare i brevetti dei vaccini Covid



Giancarlo Cipolla, avvocato civilista, ha al suo attivo diverse cause vinte contro le case farmaceutiche. E spiega a Fanpage.it, leggi alla mano, che l’Italia per ragioni di emergenza possa espropriare alle aziende produttrici del vaccino Covid il brevetto del loro farmaco. E che è a loro, e non allo Stato, che spetterebbe risarcire l’eventuale decesso di un paziente morto a causa del vaccino.

