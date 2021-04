Le mini zone rosse in Italia: l’elenco aggiornato regione per regione



Da lunedì 26 aprile l’Italia torna in gran parte zona gialla: solo la Sardegna resterà ancora in zona rossa mentre sono cinque le regioni arancioni. Ma a livello locale ci sono ancora dei Comuni per i quali è stata dichiarata la zona rossa Covid nonostante si trovino in regioni in fascia arancione.

Continua a leggere



Da lunedì 26 aprile l’Italia torna in gran parte zona gialla: solo la Sardegna resterà ancora in zona rossa mentre sono cinque le regioni arancioni. Ma a livello locale ci sono ancora dei Comuni per i quali è stata dichiarata la zona rossa Covid nonostante si trovino in regioni in fascia arancione.

Continua a leggere

Continua a leggere