Le notizie del 14 aprile sul Coronavirus



Le ultime notizie sul coronavirus covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 14 aprile 2021. Oggi oggi 16.168 casi e 469 morti. Ma se i numeri lo permetteranno a maggio possibili riaperture, mentre si attendono nuovi cambi di colore anche se nessuna regione diventerà gialla. Verso l’ok a una riapertura degli stadi per gli europei di calcio. Franceschini: “Allora riprendano anche i concerti”. In tutta Europa rinviata la distribuzione del vaccino Johnson&Johnson dopo lo stop precauzionale deciso negli Stati Uniti per rari casi di trombosi. EMA: “I benefici superano i rischi”. Fda: i farmaci di Pfizer e Moderna proteggono per 9 mesi dall’infezione. In Italia consegnate 1,5 milioni di dosi di Pfizer. Nel mondo più di 137 milioni di contagi. Record di positivi in India. Nel Regno Unito al via i vaccini agli under 50. il Belgio riapre bar e ristoranti. In Germania casi raddoppiati nell’ultima settimana, il governo inasprisce la legge sulla pandemia, Merkel: “Situazione seria, terza ondata tiene in pugno il Paese”: ok a seconda dose diversa da AstraZeneca. Danimarca: stop definitivo ad AstraZeneca. Oms chiede stop a vendita di animali selvatici nei mercati: “Fonte di oltre il 70% malattie infettive”.

