Le notizie sul Coronavirus del 9 aprile



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 9 aprile 2021. Nel bollettino odierno 18.938 nuovi casi e 718 morti, ma pesa un recupero dati della Sicilia. Nel monitoraggio Iss indice Rt a 0,92. Speranza sta per firmare ordinanza: dal 12 aprile passano in arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Passa in zona rossa la Sardegna. Campania resta rossa. De Rossi ricoverato dopo il focolaio in Nazionale. Draghi in conferenza stampa contro i furbetti del vaccino: “No a chi salta la fila, obiettivo di proteggere entro aprile tutti gli ottantenni e gran parte degli over-75. Possibili riaperture dal 30 aprile dove i contagi lo permettono, ma non c’è una data”. Gelmini: “Maggio mese ritorno alla vita attività economiche”. Ad oggi somministrate in Italia 12.288.808 dosi, in 3.761.215 hanno ricevuto il richiamo. Nel mondo 134.228.450 casi e 2.906.785 decessi. Accelera la campagna vaccinale in Francia, Spagna e Germania. Nuovo record di morti in Brasile: 4.249 vittime in 24 ore.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 9 aprile 2021. Nel bollettino odierno 18.938 nuovi casi e 718 morti, ma pesa un recupero dati della Sicilia. Nel monitoraggio Iss indice Rt a 0,92. Speranza sta per firmare ordinanza: dal 12 aprile passano in arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Passa in zona rossa la Sardegna. Campania resta rossa. De Rossi ricoverato dopo il focolaio in Nazionale. Draghi in conferenza stampa contro i furbetti del vaccino: “No a chi salta la fila, obiettivo di proteggere entro aprile tutti gli ottantenni e gran parte degli over-75. Possibili riaperture dal 30 aprile dove i contagi lo permettono, ma non c’è una data”. Gelmini: “Maggio mese ritorno alla vita attività economiche”. Ad oggi somministrate in Italia 12.288.808 dosi, in 3.761.215 hanno ricevuto il richiamo. Nel mondo 134.228.450 casi e 2.906.785 decessi. Accelera la campagna vaccinale in Francia, Spagna e Germania. Nuovo record di morti in Brasile: 4.249 vittime in 24 ore.

Continua a leggere

Continua a leggere