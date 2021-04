Le province italiane dove i contagi Covid stanno ancora crescendo



Secondo le cifre dell’ultimo bollettino Covid in Italia, è Roma la provincia italiana dove in numeri assoluti nelle ultime 24 ore è stato registrato il maggior incremento di contagi da Coronavirus (quasi ottocento). Apprensione anche in provincia di Napoli dove si contano 729 infezioni. Preoccupa anche la provincia di Palermo.

