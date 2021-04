Le terapie intensive in Italia sull’orlo della soglia critica: la situazione regione per regione



Cala la pressione sugli ospedali italiani per l’emergenza Coronavirus. Secondo il bollettino di oggi, giovedì 29 aprile, si registrano -71 pazienti Covid in terapia intensiva rispetto al giorno precedente. Tuttavia, a livello nazionale si è ancora sull’orlo della soglia critica del 30%, con situazioni molto varie tra le Regioni: ecco quelle in cui la percentuale di saturazione è più alta.

