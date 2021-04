Lecce, tragedia a Montesano Salentino: il Covid uccide due fratelli nel giro di 5 giorni



I due fratelli Donato e Antonio Ferraro non ce l’hanno fatta: il primo, 67enne, era ricoverato a Galatina, l’altro al Dea del Vito Fazzi di Lecce. Strazio per l’anziana madre, ultranovantenne, che non ha potuto salutare i suoi due figli, così come un terzo fratello – entrambi sono risultati positivi, ma fortunatamente asintomatici.

