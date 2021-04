Lillo arriva come Posaman a casa Ferragnez ma Leone preferisce Batman



Posaman è arrivato a casa Ferragnez, per la grande gioia di Leone e anche di Fedez. Il bambino si diverte a mettere alla prova il supereroe ideato da Lillo Petrolo, ma nonostante si diverta chiamarlo in ogni momento e sia stata inventata una posa in suo onore, il primogenito di casa Lucia-Ferragni preferisce di gran lunga Batman.

Continua a leggere



Posaman è arrivato a casa Ferragnez, per la grande gioia di Leone e anche di Fedez. Il bambino si diverte a mettere alla prova il supereroe ideato da Lillo Petrolo, ma nonostante si diverta chiamarlo in ogni momento e sia stata inventata una posa in suo onore, il primogenito di casa Lucia-Ferragni preferisce di gran lunga Batman.

Continua a leggere

Continua a leggere