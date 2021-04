L’incubo di Malika, cacciata di casa dai genitori perché gay: “Sei la nostra rovina”



La denuncia di Malika, 22 anni, di origini toscane, arriva dritta come una pallottola. Vittima di odio di natura omofobico da parte dei genitori, è stata cacciata di casa a inizio gennaio per aver dichiarato di essersi fidanzata con una ragazza. “Mi hanno augurato un tumore, mi hanno detto che faccio schifo, che preferiscono una figlia drogata che lesbica e poi mi hanno cacciata di casa, cambiando la serratura della porta. Non ho nemmeno fatto in tempo a recuperare i miei vestiti e i miei effetti personali. Ho perso tutto, ma non mi pento di aver detto chi sono”.

