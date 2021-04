L’investimento dell’imprenditore Mario Ciaccia sull’Atletico Terme Fiuggi

Si è fatto un gran parlare, negli ultimi tempi, del progetto relativo all’Atletico Terme Fiuggi e alla volontà dell’imprenditore Mario Ciaccia di riportare in auge questa squadra facendole raggiungere importanti traguardi: scopriamo insieme nel dettaglio in cosa consiste il programma.

L’imprenditore Mario Ciaccia e l’investimento nella città di Fiuggi

Un nuovo progetto è stato lanciato dall’amministratore Mario Ciaccia, che ha deciso di promuovere l’Atletico Terme Fiuggi affinché questa piccola squadra di calcio possa definitivamente abbandonare la serie D e surclassare la classifica sportiva inerente al campionato calcistico.

Mario Ciaccia, noto imprenditore romano, che ricopre il ruolo di presidente di questa squadra, è lo sponsor principale di questo settore anche in seguito alla passione che da sempre riversa verso il mondo calcistico.

Il proprietario della Emgat Italy srl ha deciso di abbracciare questo progetto sportivo non solo da un punto di vista passionale e personale, ma anche per quanto riguarda il fattore imprenditoriale, poiché si pensa che questo territorio sia ricco di potenzialità che potrebbero avvicinare in un unico senso il mondo privato e quello pubblico.

In che modo il mondo del calcio può rappresentare una valida alternativa per la città di Fiuggi

Far sì che questa squadra raggiunga notevoli successi non rappresenterà una vittoria solo dal punto di vista sportivo, ma offrirà alla città di Fiuggi nuove possibilità anche per quanto riguarda la materia sociale ed economica molto povera a causa di periodi di crisi e stasi fiscale.

L’imprenditore romano punta alla serie C, in quanto si crede che l’Atletico Terme Fiuggi sia una squadra davvero talentuosa, e grazie all’impegno dei suoi giocatori, sarà molto facile raggiungere gli obiettivi prefissati per questo campionato.

Ovviamente sarà un’operazione che richiederà molto impegno, ma che ha come fine anche quello di valorizzare i giovani che fanno parte della squadra e promuovere al meglio questa stagione.

Mario Ciaccia ha più volte dichiarato di essere entrato in questa realtà in punta di piedi proprio per non stravolgere tutto ciò che concerne la città di Fiuggi, e facendo in modo di rispettare le relazioni che sono sorte con il sindaco e gli abitanti della città.

Per far sì che tutto possa avvenire nei tempi e modalità desiderati dall’imprenditore romano, bisogna far sì che il territorio e la comunità di Fiuggi riescano a garantire a questa squadra l’appoggio ed il supporto necessari a spronare i giocatori, in maniera tale che questi riescano ad offrire il loro contributo al massimo delle proprie potenzialità.Cosa si sa a riguardo della privatizzazione dell’Acqua Terme Fiuggi

Secondo quanto riportato dalle parole del Patron Mario Ciaccia, è in corso un processo volto a privatizzare l’Acqua Terme Fiuggi.

Tutto ciò avverrà tramite dei bandi che verranno allargati su tutto il territorio internazionale, e che verranno vinti da coloro che si dimostreranno all’altezza di sostenere la città e tutte le sue istituzioni.

In ogni caso ogni intervento sarà analizzato con cura dal comune, e verranno attivati dei project financing a cura dell’imprenditore romano, in maniera tale da rivalorizzare la città anche dal punto di vista imprenditoriale e immobiliare.

Fiuggi, del resto, è una città composta da circa 10.000 abitanti e la possibilità di organizzare delle occasioni di ritrovo, come ad esempio una partita di calcio, potrebbe rafforzare l’idea di comunità, facendo sì che tutti i cittadini possano riunirsi ed avvicinarsi all’Atletico Terme Fiuggi, creando un forte legame con la squadra di calcio.

Per ogni progetto bisogna appoggiarsi alla giunta comunale, adottando un processo di crescita che farà leva sui sacrifici economici che col tempo ripagheranno tutti i cittadini di questa città grazie a servizi di qualità e ad interventi manageriali, che riusciranno a far accrescere in maniera importante le risorse di questo paese.