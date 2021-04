Livorno, 25enne fugge dalla polizia e muore annegato nel fiume



Fares aveva 25 anni ed è morto annegato nel fiume dopo aver cercato di scappare da un controllo della polizia. Non è ancora stata chiarita la dinamica dei fatti, ma secondo le prime indiscrezioni il ragazzo sarebbe caduto in acqua e non ne è più uscito. Gli amici chiedono giustizia e lamentano violenze da parte degli agenti durante i controlli.

