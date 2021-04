Locatelli: “Sulla riapertura delle scuole non ho dubbi, Regioni attuino le scelte del governo”



“Le Regioni devono attuare le scelte del governo, capisco le preoccupazioni ma in questo momento abbiamo margine per riaprire le scuole”: lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, affermando di non avere alcun dubbio sulla scelta della riapertura delle scuole e affermando che da qui a metà maggio sarà possibile fare le prime valutazioni.

