L’oroscopo di mercoledì 14 aprile 2021: Leone e Ariete si godano l’ultimo giorno d’amore folle



L’oroscopo di oggi, 14 aprile 2021, è l’ultimo con Venere nel segno dell’Ariete. Da domani il pianeta della bellezza entrerà nel segno femminile per eccellenza, il segno zodiacale dei Toro. Oggi già la Luna la anticipa nel Toro unendosi anche alla Lilith in mattinata: questo aspetto amplifica la femminilità nelle sue caratteristiche di indipendenza e nel bisogno di essere riconosciuta. Ecco le previsioni per tutti i segni dello zodiaco.

