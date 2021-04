L’oroscopo di oggi 16 aprile 2021: sogni che escono dal cassetto per Gemelli e Ariete



Nell’oroscopo di oggi, venerdì 16 aprile 2021, la Luna si trova nel segno dei Gemelli insieme a Marte che continua ad essere in sestile, quindi in posizione di armonia, rispetto al Sole in Ariete. Queste caratteristiche donano tante energie e vitalità, ottimismo e voglia di mettersi in gioco ai segni di fuoco e ai segni d’aria. I segni di terra invece si godono il ritorno di Venere a favore coccolandosi un po’!

