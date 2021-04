L’oroscopo di oggi 20 aprile 2021: Capricorno e Gemelli irrefrenabili edonisti



Nell’oroscopo di oggi, martedì 20 aprile, la Luna si trova nel segno del Leone mentre oramai Sole e Mercurio sono ufficialmente stanziati nel segno del Toro insieme a Venere che li ha preceduti di qualche giorno. E che cosa accomuna il Toro al Leone? La capacità di godere dei piaceri! Quindi insomma via libera all’edonismo in tutte le sue forme! Ecco tutte le previsioni astrologiche per i segni zodiacali.

