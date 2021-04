L’oroscopo di oggi 27 aprile 2021: Toro e Scorpione sollecitati dalla Luna piena



Nell’oroscopo di oggi, martedì 27 aprile 2021, la Luna si trova nel segno dello Scorpione e nelle prime ore del giorno, poco dopo le 5, sarà Luna piena ovvero perfettamente opposta al Sole in Toro. Nel tema natale di lunazione vediamo come il Toro sia protagonista ma nella prima casa: come a dire che siamo davanti ad una importante rinascita dove la rottura col quotidiano e con le abitudini è però fondamentale. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni dello zodiaco.

