L’oroscopo di oggi 29 aprile 2021: Sagittario e Acquario pronti a pensare agli altri



Nell’oroscopo di oggi, giovedì 29 aprile 2021, la Luna si trova nel segno del Sagittario che è noto per il suo senso civico e per la sua capacità di mettere in atto i cambiamenti. Il Sole poi, nel segno del Toro, è congiunto a Urano, pianeta dei cambiamenti, ma anche quadrato a Saturno. Di nuovo le tradizioni sembrano essere messe in discussione. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

