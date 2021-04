L’orsa DJ3, catturata più di 10 anni fa e prigioniera a Trento, verrà trasferita nella Foresta Nera



L’Enpa comunica che l’orsa DJ3, catturata più di dieci anni fa e da allora prigioniera nella struttura del Casteller a Trento, verrà trasferita in Germania, in un centro nella Foresta Nera. L’Ente ha scritto al ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, per avere chiarimenti sulle valutazioni che hanno portato a questo provvedimento.

