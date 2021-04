Luigi Bergamin si è costituito a Parigi: restano ancora in fuga due ex terroristi



Luigi Bergamin, ex membro del gruppo terroristico Proletari armati per il comunismo, si è costituito a Parigi, dove era ricercato. Ieri in Francia sono state arrestate 7 persone condannate in Italia per atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. In fuga altri due: Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura.

