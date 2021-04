Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori per la prima volta



Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori per la prima volta, lo scorso 5 aprile, come riporta la testata Esquire. La coppia era in attesa di un bambino, a cui hanno dato il nome di Dakota, in ricordo della sorella dell’attore di “Mamma ho perso l’aereo”, che è scomparsa in seguito ad un tragico incidente.

Continua a leggere



Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori per la prima volta, lo scorso 5 aprile, come riporta la testata Esquire. La coppia era in attesa di un bambino, a cui hanno dato il nome di Dakota, in ricordo della sorella dell’attore di “Mamma ho perso l’aereo”, che è scomparsa in seguito ad un tragico incidente.

Continua a leggere

Continua a leggere