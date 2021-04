Maddalena Corvaglia rompe il silenzio sulla lite con Elisabetta Canalis: “Un grande dolore”



“È un grande dolore”, così Maddalena Corvaglia commenta l’allontanamento da Elisabetta Canalis, sua ex collega velina e amica di sempre. Da mesi le due avrebbero smesso di frequentarsi per motivi che hanno preferito non chiarire. Solo adesso l’ex velina bionda ha deciso di rompere il silenzio sulla questione.

