Madonna e la figlia Lola: “Un pezzo del mio cuore”, la figlia mette in mostra l’ascella pelosa



La foto su Instagram raccoglie mezzo miliardo di like in poco tempo: Madonna e sua figlia Lola Ciccone strette in un abbraccio. La popstar scrive: “Come pezzi del tuo cuore, camminando intorno a te”. E non sfugge l’ascella pelosa di Lola Ciccone, citando proprio sua madre che la rese trendy negli anni ’80.

