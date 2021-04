Magrini (Aifa): “Per colpa di Paesi senza scrupoli in Italia vaccinazione di massa solo in estate”



“L’avidità vaccinale ha penalizzato l’Europa. E per colpa di Paesi senza scrupoli in Italia la vaccinazione di massa scatterà solo in estate, quando avremo 30 milioni di dosi disponibili al mese” ha spiegato oggi il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, assicurando che “a giugno i quantitativi di vaccino saranno notevolmente ampliati”.

Continua a leggere



“L’avidità vaccinale ha penalizzato l’Europa. E per colpa di Paesi senza scrupoli in Italia la vaccinazione di massa scatterà solo in estate, quando avremo 30 milioni di dosi disponibili al mese” ha spiegato oggi il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, assicurando che “a giugno i quantitativi di vaccino saranno notevolmente ampliati”.

Continua a leggere

Continua a leggere