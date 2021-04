Maltempo, allerta meteo domenica 11 aprile su cinque regioni: le zone a rischio



Allerta maltempo per la giornata di domani, domenica 11 aprile, su cinque regioni. L’avviso di allerta meteo per maltempo annunciata dalla Protezione civile prevede già dalla tarda serata di oggi precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni di nord ovest in estensione al centro che si intensificheranno per domani.

