Maltempo, allerta meteo domenica 18 aprile per temporali su 7 regioni: l’elenco aggiornato

Sono sette le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per temporali per domani, domenica 18 aprile: si tratta di Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Lazio e parte della Sicilia. Attesi fenomeni di forte intensità, accompagnati da vento e grandine. Addirittura sui rilievi alpini e prealpini ci sarà anche spazio per qualche nevicata localmente a quote relativamente basse.

