Maltempo, allerta meteo per temporali e venti forti sabato 1 maggio: le Regioni a rischio



Maltempo sull’Italia, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani, sabato 1 maggio, un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta meteo gialla per tre regioni a causa del rischio temporali. Ulteriori allerte maltempo sono state emesse da diverse regioniper le prossime ore per elevato rischio di venti forti.

